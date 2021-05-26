İşte Türkiye’nin en büyük sanayi şirketleri

İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2020 yılında da Tüpraş, 58,6 milyar TL’lik üretimden net satış rakamıyla zirvede yer aldı.

Tüpraş gibi Koç Holding bünyesinde olan Ford, 45,2 milyar TL’lik üretimden net satış rakamıyla ikinci sırada yer aldı.

Oyak-Renault, 31,2 milyar TL’lik rakamla üçüncü sırada yer alırken, bir başka otomotiv firması Toyota 30,8 milyar TL ile dördüncü sırada yer aldı.

Beşinci sıradaki şirket isminin açıklanmasına izin vermedi.

Azerbaycan şirketi Socar’a bağlı Star Rafineri, 24 milyar TL’lik üretimden net satış rakamıyla altıncı sırada yer alırken, Arçelik 21,8 milyar TL ile yedinci, Tofaş 20,7 milyar TL ile sekizinci, Ereğli Demir ve Çelik 17 milyar TL ile dokuzuncu, İskenderun Demir ve Çelik 16,9 milyar TL ile onuncu sırada yer aldı.

TOPLAM SATIŞ 1 TRİLYON 178 MİLYAR TL

İSO 500’ün toplam üretimden satış rakamı, pandemiye rağmen 2020’de yüzde 15,3 artışla 1 trilyon 178 milyar TL’ye yükseldi. Bu oran, 2020 yıl sonu enflasyonu olan yüzde 14,6’nın üzerine çıkmış oldu.

Artış oranı, 2017’de yüzde 33,2, 2018’de yüzde 34,5, 2019’da yüzde 16,4 olmuştu.



Üretimden satışta yıllık reel artışa bakıldığında, 2020’deki yüzde 0,6’lık oran son dört yılın en düşüğü oldu.

Bu oran, 2016’da yüzde 19, 2018’de yüzde 11,8, 2019’da yüzde 4,1 olmuştu.

PANDEMİDE KÂRLARINI KATLADILAR

İSO 500’ün 2020 yılında toplam dönem kârı, bir önceki yıla göre yüzde 50,1 artışla 92,5 milyar TL’ye yükseldi. Faaliyet kârı ise aynı dönemde yüzde 55,0 artışla 142,8 milyar TL’ye ulaştı.

Faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (Ebitda) da yüzde 43,1 artışla 184,4 milyar TL oldu.



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