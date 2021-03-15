İşten atılan A-Plas işçileri 11 gündür eylem yapıyor

İşçilerin sendikal haklarının tanınması ve işten çıkarılan işçilerin tekrar iş başı yapması için başlattığı eylem 11 gündür devam ediyor. İşçilerin başlattığı eyleme Türk Metal Sendikası'nın Bursa'da örgütlü olduğu fabrikadaki işçiler ve siyasi partiler destek veriyor.

FABRİKA ÖNÜNDE YATIYORLAR

Sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartılan A-Plas çalışanı 70 işçi, fabrika önünde gece gündüz eylem yapıyor. Ailelerinin de destek verdiği işçiler, geceleri üşümemek için battaniyelere sarılarak fabrika önünde sabahlıyor.

Sendikanın örgütlü olduğu diğer fabrikalarda çalışan işçiler, işten atılan arkadaşlarını yalnız bırakmıyor. Havai fişek gösterileri ve halaylar eşliğinde moral desteği veriyor.

“SENDİKALI OLMAK ANAYASAL HAKTIR”

Türk Metal'e üye oldukları için işten atılan işçileri ziyaret ederek, şube başkanı Ömürlü Bayram ile görüşen İYİ Parti Bursa il Başkanı Selçuk Türkoğlu, pandemi döneminde fabrikaların üretime devam etmesinin, işçilerin örgütlenme hakları da dahil olmak üzere tüm özlük haklarının da korunarak sağlanmasının toplumsal uzlaşı için şart olduğunu belirterek, “Sendikalı olmak anayasal bir haktır. Engellenemez” dedi.