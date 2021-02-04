İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı?

Corona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ilk olarak 17 Nisan tarihinde ilan edilen işten çıkarma yasağı geçtiğimiz günlerde bir kez daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan işten çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

HAZİRAN AYINA KADAR UZATILABİLİR

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

Kanunlara göre işten çıkarma yasağı süresince yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sona erdirilebiliyor. Ayrıca 2943 TL'lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabiliyor.