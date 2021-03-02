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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, ne zaman kadar uzatılabilir?

Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen işten çıkarma yasağı Mart ayı içerisinde sona erecek. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını Haziran ayına kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

Güncellenme: 15:54, 02/03/2021
HaberlerEkonomi
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, ne zaman kadar uzatılabilir?

İlk olarak 17 Nisan tarihinde ilan edilen işten çıkarma yasağı geçtiğimiz haftalarda uzatıldı. Eğer yeni bir karar açıklanmazsa işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 yılında bitecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak tarihinden itibaren iki ay süre ile uzatıldı.
Bu süre 17 Aralık tarihine karşılık geliyor.

HAZİRAN AYINA KADAR UZATILABİLİR

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

Kanunlara göre işten çıkarma yasağı süresince yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sona erdirilebiliyor. Ayrıca 2943 TL'lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabiliyor.

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