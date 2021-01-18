İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, yasak uzatıldı mı?

İşte çıkma yasağı 17 Ocak 2021 yılında sona erecekti. Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre işten çıkarma yasağı bu tarihten itibaren iki ay süre ile uzatıldı. Eğer yeni bir karar açıklanmazsa işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 yılında bitecek.

HAZİRAN AYINA KADAR UZATILABİLİR

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı’na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

Kanunlara göre işten çıkarma yasağı süresince yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sona erdirilebiliyor. Ayrıca 2943 TL’lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabiliyor.