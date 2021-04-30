İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı…

Corona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ilk olarak 17 Nisan tarihinde ilan edilen işten çıkarma yasağı geçtiğimiz günlerde uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplarına yatırıyoruz” dedi. Erdoğan, işten çıkartma yasağının 30 Haziran’a kadar uzatıldığını söyledi.

*İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran’a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin Nisan başından Haziran sonuna kadar uzatıldığını bir süre önce açıklamıştım. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.

*Bu destek öncelikle Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. *Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir.

GÜNLÜK 47 LİRA

Corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemeye nakdi ücret desteği deniyor.

2020 yılı nisan ayında başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile 2021 yılı için günlük 47,70 TL ödeme yapılıyor. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.