İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Son olarak geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından işten çıkarma yasağı uzatılmıştı. İlk olarak 17 Nisan tarihinde ilan edilen işten çıkartma yasağı 30 Haziran’da sona erecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

GÜNLÜK 47 LİRA

Corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemeye nakdi ücret desteği deniyor.

2020 yılı nisan ayında başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile 2021 yılı için günlük 47,70 TL ödeme yapılıyor. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.