İşverenden kısa çalışma ödeneği uzatılsın talebi

Pandemi ile birlikte uygulamaya geçen ve pek çok kez uzatılan kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran'da süresi dolarken, işverenler yıl sonuna kadar uzatma talep etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kovid-19 salgını kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü belirterek, kısa çalışma ödeneği uygulamasının yıl sonuna kadar devam ettirilmesini talep etti. TİSK'ten yapılan açıklamada, “Kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşene kadar devam etmesinin istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek amacıyla Nisan 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart'ta sona ermişti. Sonrasında düzenleme 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı.

ASGARİ 2 BİN 530 TL

Günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. Ocak ayındaki zamla kısa çalışma ödeneği asgari ücretli için 2 bin 530 TL'ye çıkarken kısa çalışma ödeneğinin tavan tutarı ise 5.325 TL olmuştu.