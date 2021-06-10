İthalat fiyatlarında son 13 yılın en sert artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün nisan ayı ‘dış ticaret endeksleri' verilerini yayımladı. Buna göre, dolar üzerinden hesaplanan ithalat birim değer endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 arttı. Yüzde 23,9'luk artış, son 13 yılın en sert artışı oldu.

Bu dönemde ithalat birim değeri, TL cinsi olarak ise yüzde 49,03 oranında arttı ve bu kalemde de Eylül 2018 sonrasındaki en sert artışa imza atıldı.

Dolar bazlı ithalat birim değer endeksi de (2015=100) Aralık 2014 sonrasındaki en yüksek değerine ulaştı.

Dolar cinsi endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 47,3, yakıtlarda yüzde 71,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,3 arttı.

ENFLASYONU YÜKSELTİYOR

Dünya genelinde başta enerji olmak üzere birçok üründe yaşanan fiyat artışları, ithalat fiyatlarını ve dolayısıyla da Türkiye'de tüketici fiyatlarını yükseltiyor. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı, üretici ve tüketici fiyatlarında ithalat fiyatları kaynaklı baskıyı da artırıyor.

Nitekim üretici enflasyonu mayısta yüzde 38,33 ile son 30 ayın zirvesine yükselmişti. Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas açılırken, üretici enflasyonundaki artışın bir bölümünün önümüzdeki aylarda tüketici enflasyonuna yansıması bekleniyor.

İthalat miktar endeksi aynı dönemde yüzde 30,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,4, yakıtlarda yüzde 29,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 40,4 arttı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ARTIŞI YÜZDE 9,2

Dolar üzerinden hesaplanan ihracat birim değer endeksinde bu dönemde artış yüzde 9,2 oldu. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,8, yakıtlarda yüzde 80,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,5 arttı.

İhracat miktar endeksi bu dönemde yüzde 91,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 36,3, yakıtlarda yüzde 20,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 115,9 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Nisan ayında 103,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,3 puan azalarak, 2021 yılı Nisan ayında 91,3 oldu.

İlginizi Çekebilir Üretici enflasyonu yüzde 38,33 ile 30 ayın zirvesinde

İlginizi Çekebilir Bakan Varank: Ağrı'da 20 ton altın rezervi bulundu

İlginizi Çekebilir Gıda ithalat maliyetinde rekor artış beklentisi