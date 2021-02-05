İYİ Partili Çıray: Milli Piyango sanal kumar oynatıyor

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Milli Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Dr. Aytun Çıray, son günlerde gündeme gelen Milli Piyango'nun sanal kumar oynatması konusunu meclis gündemine taşıdı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yazılı soru önergesiyle Milli Piyango'nun sanal kumar gerçeğini sordu.

VARLIK FONU MU KUMARHANE Mİ?

Çıray, lisansı Varlık Fonu'nda olan ve Demirören Holding iştiraki Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş ve İtalyan Sisal S.P.A'nın katılımıyla kurulan Sisal-Şans Ortak Girişimi'ne devredilen Milli Piyango'nun kendi internet sitesinde sanal kumar oynatmasının arkasında işletmeci şirket tarafından verilen ciro taahhüdünün olduğunu söyledi.

Çıray, “Açık kaynaklardan bakıldığında yirmiden fazla kumar oyunu sağlayan Milli Piyango'nun yazılım tedarikçisi olan yabancı şirketlerin faaliyet alanlarının kumar yazılımları ve çevrimiçi kumarhane (casino) sunucuları olduğu açıkça görülmektedir. Biliyorsunuz Milli Piyango Varlık Fonu'na devredilmişti. Bu durumda insanın aklına Varlık Fonu mu kumarhane mi sorusu geliyor” ifadelerini kullandı.

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OYUNLARDAN KDV ALINMIYOR

Milli Piyango'nun bu yeni modeliyle cirosunun sadece ilk yılda 3 katına çıkartılacağı ve Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin operasyonlarını bayi komisyonlarıyla birlikte yüzde 9,5 komisyon oranıyla yürüteceği kamuoyuna yansımıştır diyen Çıray, bu kumar oyunlarını oynayanlardan da KDV alınmadığını belirtti.

“MİLLETE VERİYORLAR TALKINI KUMARHANECİLER YUTUYOR SALKIMI”

Türkiye’de Şubat 1998’de kumar oynatılmasının yasaklanmasına ve kumarhanelerin kapatılmasına yol açan Turizm Teşvik Kanunu’na eklenen son fıkra hükmünün halen yürürlükte olduğunu hatırlatan Çıray, “Fiziki olarak yasak olan bir oyunun sanal ortamda da yasaklı fiil olarak değerlendirilmesi gerekir. 'Sanal Ortamda Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik' ile hangi isim altında olursa olsun sanal ortamda talih oyunları oluşturulamayacağı ve düzenlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Her yıl yasa dışı kumar oynayan binlerce kişiye ceza kesilmektedir. Türk Ceza Kanunu'nda da açıkça düzenlenmiş olmasına rağmen Milli Piyango'nun sanal kumar oynatıyor olmasının serbest oluşu, içinde bulunduğumuz rejimde bütün güçlerin ve hakların nasıl tek adamda toplandığını ve denetlenemediğini açıkça göstermektedir. Ahlâk nutukları atanlar millete veriyorlar talkını kumarhaneciler yutuyor salkımı” diye konuştu.

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VARLIK FONU DENETİM RAPORU NEDEN GİZLİ?

15.07.2018 tarihli Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde ‘şans oyunları' ve ‘talih oyunları' ifadelerinin net bir şekilde belirtilmediğini söyleyen Çıray, “benzeri” gibi muğlak ifadeler kullanılmasıyla bu ifadelerin içinin her şekilde doldurularak rantsal bir haksız kazanç elde edileceğini ileri sürdü.

O nedenle Milli Piyango'nun bu muğlak ifadeleri bir kanun açığı olarak değerlendirip sanal kumar oynattığı düşüncesi kamuoyunda bazı soruları da beraberinde getirmiştir diyen Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

-Fiziki olarak müsaade edilmeyen oyunların sanal ortamda da fiilen yasaklanmış olması gerekmez midir?

-Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu TCK md 228' de düzenlenmiş olmasına rağmen Milli Piyango devlet eliyle kumar oynanması için yer ve imkân sağlamış olmuyor mu?

-İşletmeci şirketin Milli Piyango için söz konusu sanal kumar yazılımlarını oluşturup lisans/ruhsat sağlarken yasanın muğlak ifadeler içermesinden, yani yasadaki açıktan fayda sağladığını düşünmüyor musunuz?

-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Devlet Denetleme Kurulu'nun içinde Milli Piyango'nun da bulunduğu Türkiye Varlık Fonu'na yaptığı denetime ilişkin rapora “gizli” ibaresi neden konulmuştur?

-Milletvekillerinden bu raporun gizlenmesi ile kamu kaynaklarının nerelere harcandığının vatandaştan saklanması mı amaçlanmaktadır?