İYİ Partili Ergün: Turizmde felakete doğru gidiyoruz

Türkiye'nin döviz girdisi için büyük umut bağladığı 2021 sezon başlangıcında beklenen turist gelmedi. Rusya, Almanya ve İngiltere'nin turistlerin gelişine engel kararlar çıkartması turist sayısını yüzde 50 düşürdü. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, yeteri kadar aşı yapılmamasını eleştirdi:

YÜZDE 50 DÜŞTÜ

– Kültür ve Turizm Bakanı sezon başında bu sene Türkiye'ye 30 milyon turist geleceğini söylemişti. Gelen turist sayısı 2021'in ilk üç ayında yüzde 50'den fazla düştü. Türkiye'nin turizmde geleneksel olarak kaynak ülkeleri olan Almanya, İngiltere ve Fransa, artan vaka sayılarından dolayı Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı. Türkiye'den gelenlere 10 günlük karantina uygulanacak.

– Kim böyle bir muamele karşısında Türkiye'ye tatile gelir? Aynı şekilde Rusya Nisan ayının başında charter uçuşları 1 Haziran'a kadar durdurduğunu açıklamıştı. Bu kararı Mehmet Nuri Ersoy ile İbrahim Kalın'ın ziyaretine rağmen kaldırmadılar. Ama Kremlin yönetimi Mısır'a ağırlık vermeye ve Rus turistleri Mısır'a yönlendirmeye devam ediyor.

KİMSE İNANMIYOR

– Artan vaka sayılarından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni Türkiye'den aldı. Yine Formula 1 Türkiye Grand Prix'i Türkiye'den alındı. Cumhurbaşkanı ise sebep oldukları bu tablonun içinden ‘bize karşı siyasi karar aldılar' diyerek çıkmaya çalışıyor. Küresel turizm pazarında en önemli rakiplerimizden birisi olan Yunanistan 17 Mayıs itibariyle turizm sezonunu açtı ve çok sıkı şekilde turizm diplomasisine devam ediyor.

– Türk turizmi ise büyük bir belirsizlik içinde. İktidarın her alanda olduğu gibi turizmde de kapsamlı bir stratejisi yok. Turizm çalışanlarının yüzde kaçı aşı oldu henüz bilmiyoruz. Turizm çalışanlarının aşılanmasında takvim nedir bilmiyoruz. Açıklanan hedeflere kimse inanmıyor.

AŞILAMA BİTMEZSE GELMEZLER

– Gelinen aşama itibariyle turizmde bir felakete doğru gidiyoruz. Uluslararası arenada tek rekabet üstünlüğümüzün olduğu sektörü adeta kaybediyoruz. 2001 krizinde bankacılık sektörünü yabancılara kaptıran Türkiye, bugün de onlarca yıllık emeğin ürünü olan turizm sektörünü yabancılara kaptırma riski ile karşı karşıya.

– Biz, aşı tedarikinin ve aşılamanın bir an önce bitirilmesi çağrısını yapıyoruz. Aşılama bitirilemezse turist gelmez. Ardından sektörün borçlarını ertelemeyi, haciz ve icraları geçici bir süre için yasaklamayı ve ciddi destek paketleri ile sektörü kurtarmayı savunuyoruz. Turizmi kurtarmanın formülünün bu olduğu kanaatindeyiz.