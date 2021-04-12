İzmir’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İzmirlilere hijyenik koşullarda üretilmiş, katkısız ve uygun fiyatlı ekmek sunmak için kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı boyunca üreteceği 250 gramlık Ramazan pidesini 1,5 TL'den satacak. Kent Ekmek üretmeyi planladığı günlük 15 bin Ramazan pidesini 60 Kent Ekmek Satış Büfesi’nde satışa sunacak.

TESİSTE EKMEK ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Pideler büfelerden 11.00-18.00 saatleri arasında satın alınabilecek. Modern makinelerle el değmeden üretilen ekmek ve pidelerde, un, su, tuz ve maya kullanılıyor. Ayrıca tesiste ekmek üretimi de devam ediyor. Kent Ekmek Şubeleri’nde 250 gram ekmek 1,25 TL olarak satışa sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza A.Ş’ye bağlı Kent Ekmek Fabrikası'nda beyaz, kepekli ve glütensiz ekmek üretiliyor.

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