Janet Yellen’den ABD ekonomisi için ‘büyük adım’ çağrısı

ABD başkanı seçilen Joe Biden’in Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, Senato’yu corona virüsü yardım harcamaları konusunda ‘büyük adımlar atmaya’ çağırdı ve harcamalardaki artışın ekonomiye sağlayacağı desteğin artan borç yükünün yaratacağı risklere ağır basacağını savundu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önceki başkanı Yellen, Senato’nun onay oturumunda yaptığı konuşmada, ekonomik eşitsizliği azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve Çin’in haksız ticaret ve sübvansiyon uygulamalarına karşı koymak için sert adımlar atacak daha güçlü bir Hazine vizyonu ortaya koydu.

Yellen, Senato Finans Komitesi üyelerine, şirketler ve varlıklı kişilere yönelik vergilerin nihayetinde artırılması gerekeceğini, bu sayede Biden’in altyapı, argeye yatırım ile ABD ekonomisinin rekabet gücünü artıracak işçi eğitimi konusundaki planlarını finanse edileceğini söyledi.

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VERGİ ARTIŞLARI CORONADAN SONRA

Ancak Yellen vergideki artışın ABD’den 400 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü salgını ve getirdiği ekonomik tahribat ortadan kalktıktan sonra yapılacağını ifade etti.

Video bağlantısıyla konuşan Yellen, Hazine bakanı olarak görevinin aşılama tamamlanana kadar ABD’lilerin pandeminin son aylarına dayanmasına yardımcı olmak ve ekonomiyi daha rekabetçi ve daha fazla istihdam yaratır hale getirmek için yeniden inşa etmek olduğunu söyledi.

Yellen “Daha fazla önlem alınmazsa, şu anda daha uzun, daha sancılı bir resesyon riski ve daha sonra ekonomide daha uzun vadeli tahribat ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Yellen, pandemi yardımının vergi artışlarına göre öncelikli olacağını, ancak 2017 Cumhuriyetçi vergi indirimlerinden yararlanan şirketler ve varlıklı kişilerin adil paylarını ödemeleri gerektiğini söyledi. (REUTERS)

