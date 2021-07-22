Japon müteahhitten çalışanlara: Aşılananlar içeri giremez

Dünya genelinde hem aşılama hızının yetersizliği hem de aşı karşıtlığı salgının uzamasına neden olurken, Japonya'da bir müteahhitten tepki çeken adım geldi.

Bloomberg'in Shukan Bunshun dergisinden aktardığına göre, Tama Home adlı inşaat şirketinin patronu Shinya Tamaki, çalışanlara “corona virüsü aşılarına karşı olduğunu ve aşı olmaları durumunda cezalandırılacaklarını” iletti.

Aşı olanların iş yerine girişlerine izin verilmeyeceğinin ve ücret alamayacaklarının söylendiği öne sürüldü.

42 yaşındaki Tamaki, aşı olanların 5 yıl içinde hayatlarını kaybedeceklerini öne sürdü. Şirketin iç e-postalarında da 5G telefonların tehlikelerinden bahsedildiği aktarıldı.

HİSSELER ÇAKILDI, ŞİRKET HABERİ YALANLADI

Haberlerin ardından şirketin hisseleri yüzde 10 değer kaybetti. Bu kayıp, şirket hisselerinde son 3 yılda kaydedilen en sert düşüş oldu. Şirket hisselerindeki işlem hacmi de bugün ortalamanın 13 kat üzerinde oldu.

Topix endeksi yüzde 0,8 artarken, günün en fazla değer kaybeden şirketi de Tama Home oldu.

Şirket ise iddiaları reddetti ve aşılanmamaları konusunda işçiler üzerinde baskı yapmadıklarını ya da cezalandırma tehdidinde bulunmadıklarını duyurdu. Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada “Aşı olma kararı, kişisel bir karardır” denildi.

JAPONYA’DA TAM AŞILI ORANI YÜZDE 22

Şirketin mevcut patronu Tamaki, koltuğu 2018 yılında babasından devralmıştı. Görevi almasından bu yana şirketin hisse değeri ikiye katlandı.

Japonya'da son dönemde aşılama hızlansa da ve iş yerlerinde aşılama kampanyaları yapılsa da nüfus içinde tam aşılı oranı sadece yüzde 22 düzeyinde.

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