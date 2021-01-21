Japonya’da faiz değişmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasını sabit tutup, gelecek mali yılın ekonomik tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, mevcut durumda pandeminin etkilerinden korunmak için yeterli canlandırma uyguladığının sinyalini verdi.

Ancak yine de merkez bankası bu ay yürürlüğe giren olağanüstü hâl uygulamalarının tüketime darbe vurup, kırılgan toparlanma sürecini tehdit etmesi sonrası ekonomik tahminlerle ilgili risklerin artabileceği uyarısında da bulundu.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

BOJ’un açıkladığı çeyreklik tahmin raporunda, “Pandemiyle ilgili gelişmelere ve pandeminin yurt içi ve yurt dışındaki ekonomileri nasıl etkilediğine bağlı olarak tahminlerimiz değişebilir. Bundan dolayı belirsizlikler son derece yüksek” denildi.

Banka, gelecek mali yılın ekonomik büyüme tahminini de yüzde 3.6’dan yüzde 3.9’a revize etti.

BOJ, getiri eğrisi kontrolü kapsaminda kısa vadeli faiz hedefini eksi yüzde 0.1, 10 yıl vadeli tahvil getirileri için hedefi ise yaklaşık yüzde 0’da sabit tuttu. (REUTERS)