JP Morgan ve Morgan Stanley’den faiz tahmini

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun dün Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamaları değerlendiren JP Morgan, bu açıklamaların TCMB’nin para politikasında erken bir gevşetmeye gitmesi riskini azalttığını savundu.

Kavcıoğlu’nun konuşmasının en önemli bölümünün, TCMB’nin şu ana kadar uygulanan politikaların sonuçlarını takip edeceğine ve para politikası cephesinde ihtiyaç duyulan adımları yıl sonuna doğru atacağına işaret ettiği bölüm olduğunu belirten JP Morgan, “Bu bizim politika faizi çağrılarımıza paralel” dedi.

İLK İNDİRİM İÇİN TAHMİN EYLÜL AYINDA

JP Morgan raporunda, “İlk faiz indirimini eylül ayında bekliyorduk erken gevşeme riski konusunda uyarıyorduk. Kavcıoğlu’nun konuşmasına baktığımızda riskin bugün, dünden daha düşük göründüğünü söyleyebiliriz” ifadeleri yer aldı.

TCMB’nin son faiz artırımının kredi büyümesi ve yurt içi talep üzerindeki etkisini görmeyi umduğunu ve önümüzdeki aylarda talep öncülüğündeki fiyat baskılarının zayıflamasını beklediğini belirten

JP Morgan, “Bu çerçevede para politikası konusunda gerekli adımları yıl sonuna doğru atacaklar. Bu bize yakın zamanda bir faiz indirimi dışlanıyor gibi geliyor ve bizim ilk indirimin eylülde olacağı yönündeki politika faizi tahminlerimize paralel” dedi.

MORGAN STANLEY 4. ÇEYREĞE KADAR SABİT KALMASINI BEKLİYOR

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, fiyat baskılarından dolayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz oranlarını bu yılın dördüncü çeyreğine kadar sabit tutmasını beklediğini açıkladı.

Morgan Stanley, dün yayımladığı araştırma notunda TCMB’nin yapacağı herhangi bir erken faiz indiriminin Türk lirası üzerinde güçlü bir baskıya yol açabileceğini belirtti.

Morgan Stanley’den Alina Slyusarchuk, “Yüksek enflasyon ve pozitif reel faiz oranlarına dair verdikleri sözler hesaba katıldığında, 6 Mayıs ve sonrasında faiz oranının sabit tutulacağını öngörüyoruz” diye belirtti.

Bununla beraber, dün TCMB’nin açıkladığı çeyreklik enflasyon raporunda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Nisan’da enflasyonun zirve yapacağı yönündeki açıklaması Morgan Stanley’in bu görüşlerine karşı bazı risklerin olduğunu gösterdi.

Slyusarchuk, araştırma notunun devamında, “Eğer enflasyon Mayıs’ta gerçekten gerilerse, merkez bankası enflasyonun azalmaya başlamasını neden olarak gösterebileceği için bugünkü yönlendirme potansiyel faiz indirimlerine açık kapı da bırakmaktadır. Böyle bir indirimin erken olacağını ve döviz piyasalarında güçlü baskılara yol açacağına inanıyoruz” dedi.

Slyusarchuk, merkez bankasının alternatif olarak banka karşılıkları, hedeflenen sektörlere kredi sağlanması veya parasal koşulları gevşetmek için ihtiyati önlemlerin hafifletilmesini de kapsayan diğer araçları kullanabileceğini belirtti.

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