JP Morgan’dan kripto para hamlesi

JP Morgan, kripto para bağlantılı hisseleri kapsayan yatırım aracı oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapılandırılmış yatırım aracı ile kripto para bağlantılı 11 hisseye yatırım yapılacak. Araç, doğrudan kripto işlemleri gerçekleştirmeyecek.

Yatırım aracının yatırım yapacağı şirketler arasında Microstrategy, Square, Riot Blockchain, Nvidia, Paypal Holdings ve Advanced Micro Devices da yer aldı.

TAKAS PLATFORMU

Öte yandan çık kaynaklı kripto para ve blokzincir çözümleri sağlayıcısı Komodo, Dogecoin yatırımcılarının bu kripto paraları bir aracı kurum olmadan kendi aralarında takas edebilecekleri bir platformu faaliyete geçirdiğini duyurdu.

DogeDEX adı verilen platformun 1 Mart’ta hayata geçtiği ve şu ana kadar 3 binden fazla indirildiği belirtilen açıklamaya göre hizmetin hem masa üstü hem de mobil uygulamalar aracılığı ile kullanılabildiği de ifade edildi.

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