JPMorgan, Bitcoin’in geleceği için kötümser

JPMorgan’a göre, Haziran ve Temmuz ayları arasında büyük bir Bitcoin fonunda beklenen hisse satışı, dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi üzerinde yeni bir baskı kaynağı olacak.

Geçen ayki satışlar ve fiyat dinamikleri neticesinde Bitcoin’deki düşüş eğilimi sürerken JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou tarafından yazılan rapora göre, bir Bitcoin fonu olan piyasa devi Grayscale Bitcoin Trust’ın hisse satışlarına dönük tahminler yüzünden Bitcoin’deki düşüş eğilimi sürecek.

STRATEJİSTLER KÖTÜMSER

Bloomberg’in haberine göre, JPMorgan’ın stratejistleri yaptığı açıklamada, “Bu haftaki düzelmeye rağmen, Bitcoin ve kripto pazarı için olumsuz bakış açımızı terk etmekte isteksiziz. Sinyallerimiz genel olarak düşüş eğiliminde.” dedi.

Stratejistler ayrıca Bitcoin’in oynaklığının altın ile karşılaştırmasına dayanan makul değerinin orta vadede 23.000 ila 35.000 dolar aralığında olduğunu yazdı.

YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Önceki gün Çin'in kripto paralara yönelik kısıtlamalarla ilgili yaptığı toplantılar nedeniyle hızla düşen ve 30 bin doların altını gören Bitcoin dün sabah saatlerinde 34 bin dolar civarına geri dönerken bugün yine aynı seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Bitcoin Çin’in kripto para yasağına dönük hamlelerinin ardından dün 30.000 dolarlık kilit seviyenin altını gördü. Para birimi, bugün itibariyle Nisan ayındaki 60 bin dolarlık rekor seviyenin ardından toplamda yüzde 50’lik bir düşüşü görmüş oldu.

İlginizi Çekebilir İran'da bitcoin depremi

İlginizi Çekebilir Bitcoin 30 bin doların altından geri döndü