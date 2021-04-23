JPMorgan’dan Süper Lig açıklaması: Hata yaptık

Avrupa'nın 12 zengin kulübü tarafından kurulduğu açıklanan ancak büyük tepki çekmesinin ardından 48 saat içinde dağılan Süper Lig projesinin finansöründen ilk açıklama geldi.

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, açıklamada “Anlaşmanın geniş futbol kamuoyu tarafından nasıl algılanacağı ve onları gelecekte nasıl etkileyebileceği konusunda açıkça hatalı değerlendirme yaptık. Bundan ders çıkaracağız” ifadelerine yer verdi.

4 MİLYAR EURO YATIRIM YAPACAKTI

Dev banka, Süper Lig projesine 4 milyar euroluk (4,8 milyar dolar) finansman sağlamayı taahhüt etmişti.

Bloomberg, JP Morgan’ın lige sağladığı finansmanın yüzde 2-3 arasında bir faize sahip olacağını ve 23 yıllık bir dönemi kapsayacağını yazmıştı.

BÜYÜK TEPKİNİN ARDINDAN KULÜPLER BİR BİR ÇEKİLDİ

Mevcut ulusal ligleri ve UEFA'nın organizasyonlarını kenara atarak 20 zengin kulübü içeren kapalı bir lig kurma planı, taraftar grupları, ulusal futbol federasyonları, Süper Lig projesi dışında kalan takımlar, UEFA ve FIFA'dan büyük tepki almış, hükümetin de devreye girmesiyle İngiliz kulüpleri projeden çekilmişti.

İngiltere’den Manchester United, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham ve Chelsea projeden çekilen ilk takımlar olmuştu. Daha sonra İspanya’dan Atletico Madrid ve İtalya’da İnter de projeden çekildi.

PEREZ PES ETMEDİ

İtalya’dan Juventus ve Milan da pes ederken, dünyanın en zengin kulübü İspanyol dev Real Madrid’in Başkanı Florentino Perez ise direniyor.

Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı sıfatıyla konuşan Perez, büyük tartışmalara neden olan proje hakkında “Avrupa Süper Ligi ölmedi. Sadece askıya alındı” ifadelerini kullanmıştı.

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