Kadın emeği ekonomiye can veriyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kırsal kalkınmayı artırmaya yönelik verdiği “Benim en büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek, kırsalda işsizliği azaltmak” sözünü yerine getiriyor. Yavaş'ın, yerli üreticilerin kalkınması amacıyla hayata geçirdiği Başkent Market modeli Başkentliler aracısız şekilde uygun fiyattan doğal ürünlere kavuşuyor.

Başkent'te “tarımsal üretim sözleşmesi” ile yeni bir kırsal kalkınma modelini hayata geçiren Halk Ekmek Fabrikası, ilk etapta 3 kadın kooperatifi ile tarımsal üretim sözleşmesi imzaladı. Halk Ekmek Fabrikası şimdi de “tarımsal üretim sözleşmesi” modeli ile Ankara'daki kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerin kendilerinin ürettiği bakliyatları satın alacak. Halk Ekmek Fabrikası kent genelinde 5 Başkent Market ve 2 Başkent Büfe'de satışa sunulan yöresel ürünlere yenilerini eklemek amacıyla kurucularının özellikle kadınlardan oluştuğu üretici kooperatifleri ile masaya oturmaya başladı.

Ankara kırsalının gelişmesi ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak olan tarımsal üretim sözleşmesi; ilk etapta Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Güdül Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bala Afşar Bala'm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile imzalandı. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Gönen, “Kadın Kooperatiflerimiz kırsal kalkınmanın önceliğini yapmaktalar. Biz de emeklerinize destek olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu anlaşma ileride yapacağımız büyük işlerin habercisi olur” dedi.