Kadınlar pandemiyi evde üretimle aştı

Pandemiye rağmen evde üretimler ve girişimci çalışmaları ile öne çıkan kadın esnaf ve sanatkâr sayısı son bir yılda 49 bin 465'lik artışla üretime ve ekonomiye büyük katkı sağladı. Geçen yıl Şubat sonu itibarıyla 298 bin 113 olan kadın esnaf ve sanatkâr sayısının bu yıl şubat sonunda 49 bin 464 artarak 347 bin 577 olduğunu anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, toplam esnaf ve sanatkârlar içindeki kadın esnaf oranının ise yüzde 16.34'ten yüzde 17.21'e yükseldiğini aktardı. “Dünyanın adeta kabusu konumundaki Covid-19'u en derinden yaşadığımız dönemde yani son bir yılda kadın esnaf ve sanatkâr sayısındaki artış sevindirici. Bu rakamlarla Türkiye'de en fazla kadın üyeye sahip teşkilat olmaktan gururluyuz” diye konuşan Palandöken, kendi işinin patronu olan kadınların sayısının gün geçtikçe artarak tüm sektörlerde faaliyet göstermesini hedeflediklerini aktardı.

İŞSİZLİĞE ÇARE OLUYOR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Palandöken, kadınların evde üretim yaparak da ekonomiye büyük katkı sağladıklarını ifade ederek, “Özellikle pandemi döneminde evde üretim yapan kadınlarımızın sayısında da artış yaşandı. Kadınlarımızın küçük çapta başlayan bu girişimcilik faaliyetleri hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdam oluşturarak işsizliğin de önüne geçiyor. Evde ekmek, tarhana, yufka, erişte, salça gibi çok sayıda geleneksel ürün üretilirken aynı zamanda dikiş-nakış ve oya işi, halı, kilim, dokuma faaliyetleri, örgü, dantel ve süs eşyaları üretilip satılıyor” dedi.

Mikro krediler ile destek verilmeli

Evde üretim yapan kadınların bu sayede esnaflığın ilk adımını attığını ve ileride dükkan açıp yanında işçi çalıştırarak girişimcilik örneği sergilediğini aktaran Bendevi Palandöken, “Kadınlarımızı iş hayatına özendirmek için, özellikle pandemi döneminde artış gösteren bu küçük çaplı üretim faaliyetleri mikro krediler ile desteklenmeli. Mikro krediler sayesinde kadınlarımız başlangıç sermayeleri ile bazı araç gereçleri satın alıp üretimlerini daha seri hale getirebilirler” diye konuştu.