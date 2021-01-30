Kadınlar psikolojik şiddetten kaçıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezleri ve Sığınma Evleri'nde kalan kadınlara ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, eğitim seviyesi azaldıkça Kadın Danışma Merkezleri'ne başvuruda bulunan kadın sayısı artıyor. Merkezlere başvuran evli kadın sayısı 109, bekar kadın sayısı 42 olurken, işsiz kadınların destek için daha fazla başvurduğu da belirlendi. Kadın Danışma Merkezi'ne 2020 yılında 87 kadın yüz yüze görüşmeyi, 5 binden fazla kadın ise ALO Şiddet Hattı'nı arayarak telefonla danışmayı tercih etti. Raporda, kadınların uğradıkları şiddet türleri ve oranları da şöyle açıklandı: Fiziksel şiddet yüzde 35, psikolojik şiddet yüzde 42, cinsel şiddet yüzde 5, ekonomik şiddet yüzde 18, siber şiddet ise yüzde 1.

MOR BUTON

Kadınların maruz kaldığı şiddet ve tacize karşı “Mor Buton” uygulamasını başlatan Büyükşehir Belediyesi, yardım taleplerini cep telefonlarından tek tıkla iletebilmelerini sağlıyor. Mor Buton aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi'nden psikolojik destek, sosyal yardım ve barınma talebinde bulunabiliyor.