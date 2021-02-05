Kahveci esnafı belediyelerin dağıttığı paketlere muhtaç kaldı

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, kahveci esnafının desteksiz ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirtti. Çoban, “Bugün kahvelerin açık olmasına izin verseler sanki kahveler hınca hınç dolup taşacak. Kahveci esnafının dayanacak gücü kalmadı, borcu borçla kapatıyor. Esnafımız belediyelerin dağıttığı ihtiyaç paketlerine muhtaç kaldı” dedi. Çoban, kahve ve lokantaların HES kodu ile açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Geçen hafta yapılan kabine toplantısından umdukları müjdenin çıkmadığını belirten Çoban, “Artık ekmek paramızı çıkartmak istiyoruz. Kahvelerin ne zaman açılacağı yönünde bir tarih de verilmedi” dedi.

“Bin lira dişimizin kavuğuna bile yetmez”

Birçok esnafın evine ekmek götüremez hale geldiğini vurgulayan Zeki Çoban, “Verilen bin lira destek kredisi bize can suyu bile olmadı. Gelen bu destekle ayakta durmamız mümkün değil. Bu bin liralık yardım dişimizin kovuğuna yetmez” dedi.