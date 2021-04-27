Kamu araçlarını halktan sır gibi gizliyorlar

Devletin araç envanterine dair bilgilere erişim hakkı, demokrasilerde tartışılmaz bir vatandaşlık hakkı.

;Oysa Türkiye vatandaşlarının böyle bir bilgiye ulaşması mümkün değil. ABD'de her bir vatandaşın internetten kamu araçlarının sayısını, ne kadarının kiralık olduğunu, model ve hatta kullandığı yakıt miktarına kadar görebildiğini söyleyen İBB Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ayrıntılı bilgilere neden ulaşamıyor?” diye sordu. https://www.gsa.gov/policy-regulations/policy/vehicle-management-policy/vehicle-management-library linkinden kolayca ulaşılabilen verilere göre ABD'de tüm komisyon, bakanlıklar ve posta hizmetleri dahil kamunun toplam 645 bin 47 aracı bulunuyor. Bu araçların tek tek ne kadar mil yaptığına bile ulaşabilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendi devletinde hangi bakanlığın kaç aracı var bilgisine erişemiyor.

Sarı, CİMER'e konu ile ilgili sorduğu sorunun olumsuz yanıtlanarak bir bilgi verilmediğini belirtti ve “Vergisini veren bir vatandaş için bu bir aşağılamadır” diyerek tepki gösterdi.

KAÇ MİL YAPTIKLARI BİLE AÇIKLANIYOR

ABD'de www.gsa.gov sitesinde kamu envanterine dair onlarca tablo en ince ayrıntıları ile karşınıza çıkıyor. Örneğin ABD Enerji Bakanlığı'nın 14 bin 266 aracı bulunuyor. Bunların 398'i leasing ile alınmış. Federal Ticaret Bürosu'nun (FTC) ise 4 aracı bulunuyor. Bu araçların maliyeti toplam 12 bin 168 dolar olarak kayda geçmiş. Bu dört araç geçtiğimiz yıl 4 bin 863 mil yapmış.