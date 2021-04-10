Kamu bankası çalışanları mesailere ‘isyan’ ediyor

Pandemi sürecinde ağırlaşan tablo iş hayatında da yeni düzenlemeler, yeni denemeleri beraberinde getiriyor. Birçok özel banka sabah ve öğleden sonraki mesailerini, birer saat azalttı. Devlet bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ise eski mesai düzenini sürdürme konusunda ısrarcı davranıyor. İş Bankası müşterilerine “Sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ile 13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir'' mesajı gönderdi. Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank da sabah ve öğleden sonra birer saat olmak üzere günlük mesailerini toplam da iki saat azalttı.

DERT YANDILAR

Kamu Bankaları ise eski çalışma düzenini sürdürüyor. SÖZCÜ'ye dert yanan ve Ziraat Bankası'nda görev yapan bir banka çalışanı, “Gün boyu çok sayıda müşteri ile muhatap oluyoruz, para ve evrak alışverişi yapılıyor, risk altında çalışmaya devam ediyoruz. Diğer bankalar mesai saatlerini kısaltırken bizi düşünen yok. Kamu bankasında çalıştığımız için üvey evlat muamelesi görüyoruz” dedi.

Geçen yıl da yaşanmıştı

Geçen yıl da pandemi sürecinin başlangıcında vakaların artması üzerine Akbank, Garanti BBVA, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, çalışma saatlerini azaltmıştı. Aynı dönemde ise salgın dönemi kısıtlamalarına rağmen kamu bankalarının çalışma saatleri yoğun şikayet konusu olmaya devam etmişti.

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