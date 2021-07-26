Kamu çalışanları meydanlara çıkıyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ‘dayatma' olarak niteledikleri yüzde 3.5’luk zam önerisini protesto etmek için ülke genelinde alanlara çıkacağı açıklamasında bulundu.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada yetkili sendika Memur-Sen’in memurların çıkarlarını gözetmediği belirtildi.
Açıklamada, “Göbekten bağımlı olduğu hükümete karşı, en ufak bir direnç gösteremeyeceğini tüm kamu emekçileri önceki satış sözleşmesi ve rakam kazıklarından bilmektedir.” ifadelerine yer verildi.
“Kamu emekçilerinin 3600 ek gösterge talebine, vergi adaletsizliğine, zam talebine, kamu emekçilerinin ekonomik, mesleki, örgütsel ve sosyal haklarına kulak tıkayan bir anlayış kazanımdan çok kayba yol açmıştır.” denilen açıklamada toplu sözleşme görüşmelerinin yine hakem Hakem Kurulu’na havale edileceği öngörüldü.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
“Yandaş konfederasyon ve AKP iktidarı önceki görüşmelerde attıkları imzalarla memurları açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmişlerdir. Dört kişilik bir ailenin Temmuz ayı açlık sınırının 3 bin 513 lira, yoksulluk sınırının 12 bin 195 lira olarak hesaplandığı bir dönemde kamu çalışanlarının ücretlerinin insan onuruna yakışır bir düzeye çıkarılması talep ediyoruz. Milli gelirin dağılımı ücretliler aleyhine bozulmaktadır, ücretlilerin gelirden aldığı pay yıllardır azalmaktadır. Zam oranlarının, iktidarın hiç tutmayan enflasyon hedefi ve TÜİK'in son aylarda açıkladığı yüzde 17 -18 seviyesinde olan yıllık enflasyon, gerçekte yüzde 35,7'li oranındadır. Gerçek enflasyon karşısında satın alma gücü mum gibi eriyen kamu çalışanları, artan refahtan ve ekonomideki reel büyümeden de pay alamamıştır””
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nın, toplu sözleşmeyle ilgili talepleri ise şöyle: