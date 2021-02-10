Kapalı dükkana e-adisyon şoku

Pandemi nedeniyle dükkanları aylardır kapalı kalan lokanta, restoran, bar, kafe ve pastane sahipleri açlıktan kurtulmak için yasağın kalkacağı günü iple çekerken, hükümetten müjde yerine ek mali yük düzenlemesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, kötü niyetli esnafın vergi kaçırmasını önlemek amacıyla e-Adisyon uygulamasına geçileceğini duyurdu. Bu sisteme geçilebilmesi için her bir lokanta, kafe, bar, pastane sahibinin en az 60-70 bin liralık teknoloji yatırımı yapması gerektiği hesaplandı.

Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde yapılan değişiklikle, SGK ile sözleşme imzalayan hastane ve medikal ilaç şirketlerine 1 Temmuz'dan itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilirken, demir çelik şirketlerinin e-İrsaliye zorunluluğu kaldırıldı. Düzenlemenin en kritik bölümünü ise yeni eklenen e-Adisyon maddesi oluşturdu.

Düzenlemeyle lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar ve pavyon gibi hizmet işletmeleri “ileride açıklanacak bir tarihte” kağıt adisyonları bırakıp elektronik adisyon sistemine geçecek. Düzenlemeyle yetki verilen Gelir İdaresi, işletmelerin cirolarını dikkate alarak ve en az 3 aylık geçiş süresi vererek e-Adisyon uygulamasını hayata geçirebilecek.

“KOYUN CAN DERDİNDE”

Normal bir dönemde olsa normal karşılanacak düzenleme, iş yapamadığı, evini geçindiremediği için adeta canı burnunda olan esnafta büyük şaşkınlığa yol açtı. SÖZCÜ'ye konuşan esnaf temsilcileri düzenlemeyi, “Koyun can derdinde, kasap et derdinde” atasözü ile değerlendirerek, şunları söyledi:

“Bu sisteme geçmek için esnafın yazılım ve teknolojik cihaz yatırımı yapması lazım. Bu da en küçük bir kebap dükkanı için 60-70 bin liralık yatırım demek. Daha büyüklerin masrafı 250 bin lirayı aşar. Esnafın dükkanı kapalı, iş yapamıyor, açlıkla boğuşuyor. Böyle bir dönemde destek beklerken mali külfet getiren düzenlemenin açıklanmasını anlayamadık.”

VERGİ KAÇAĞINI ÖNLER

e-Adisyon uygulamasının, vergi kayıp ve kaçağının yoğun olduğu hizmet sektöründe kaçağın önlenmesi açısından kritik önemde olduğu belirtiliyor. Mevcut sistemde lokanta ya da pastane gibi yerlere gelen müşterilere siparişlerini gösteren bir adisyon açılıp masaya bırakılıyor. Ancak Maliye'nin yetkilendirdiği matbaalarda basılmayan ve vergi numarası gibi verileri içermeyen bu kağıtlar sadece denetim sırasında ibraz edildiği için kötü niyetli işletme sahipleri tarafından rahatlıkla çöpe atılıp vergi kaçırılabiliyor. e-Adisyon sisteminin gelmesiyle Maliye'nin tüm işletmeleri daha kolay denetleyebileceği, vergi kaçağını daha rahat önleyeceği belirtiliyor.