Karadeniz Holding Lübnan’da elektrik üretimini durduruyor

Lübnan Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Karadeniz Holding’in elektrik üretimini durduracağını bildirdiğini belirtti.

Lübnan basınında geçen hafta yer alan habere göre maliye savcısı geçen hafta verdiği bir kararla şirketin usulsüz ödemelerde bulunduğuna hükmederek, hükümete 25 milyon dolar ceza ödemesi ve Karadeniz Holding’e ait iki yüzer santrale el konulması kararını almıştı.

Karadeniz Holding ise savcının gemilere el koyma kararı varken ülkede faaliyet göstermesinin mümkün olmadığını ve borçların bir geri ödeme planına bağlanması halinde elektrik vermeye devam edeceğini belirtti.

LÜBNAN’IN ELEKTRİK TÜKETİMİN YÜZDE 20’SİNİ SAĞLIYOR

Toplam 404 megawatt üretim kapasitesi olan iki yüzer santral, Lübnan’da tüketilen elektriğin yüzde 20’sini sağlıyor. Üretim tesisleri ve altyapısı tüketimi karşılamaya yetersiz olan Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta günde üç saat, diğer kentlerinde daha uzun süreyle elektrikler kesiliyor.

Karadeniz Holding’in yüzer santral faaliyetlerini yürüten Karpowership biriminin sözcüsü, gemilere el konulması tehdidi altında Lübnan’da faaliyet göstermelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Lübnan’a elektrik göndermeyi kesmek istemediklerini belirten yetkili, savcının kararı geri çekmesi ve Lübnan’ın 18 aydır geciktirdiği borçlarını bir ödeme planına bağlaması halinde ülkeye elektrik vermeye devam edebileceğini belirtti.

Yüzer santral filosunu, uluslararası markası Karpowership altında yöneten Türk şirket Karadeniz Holding, Endonezya, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau, Senegal ve Lübnan gibi birçok ülkede elektrik üretimi yapıyor. (REUTERS)



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