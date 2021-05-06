Karantinada kazanılan pazarda kaybedilmesin

Çiftçilerin taze sebze meyvede hasada başladığı dönemde tam kapanma tedbirleri kapsamında yasaklanan semt pazarlarına, 2 defaya mahsus olmak üzere izin çıktı. Üreticiden tüketiciye olan zincirin kırılması ve tüketicinin ağırlıklı olarak market alışverişlerine mecbur kalması ile bu dönemde gıda fiyatlarında yine rekor artışlar görülürken, binlerce üretici de ürünün elinde kalması ile büyük mağduriyet yaşıyor.

8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri pazarların açılışına izin veren kararın ne tüketicinin ne de üreticinin sorununu çözmeyeceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, oluşacak yoğunluğun ise salgının yayılmasına davetiye çıkarabileceğine işaret etti. Burada 2 seferlik iznin taze sebze meyvenin çöpe gitmesini de engellemeyeceğine işaret edilirken, sıkı tedbirler ile pazarların sürekli açık olması ve yoğunluğun engellenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

SALGINI YAYGINLAŞTIRIR

Tüm dünyanın gıda krizini konuştuğu iklim değişikliğinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'de zor koşullarda üretim yapan çiftçinin artık topraktan kopma noktasına geldiğini anlatan Çiftçiler Sendikası Başkanı Ali Bülent Erdem, 18 günlük yasak ile birlikte üreticinin pazara erişim hakkının engellendiğini anlattı.

Bu noktada 2 seferlik pazar izninin sorunu çözmek yerine derinleştirebileceğini anlatan Erdem, “Bu kararın çiftçilerin sorununu çözemeyeceği açık. Tüketicinin sorununu da çözmez. Daha büyük kalabalıklara ve salgının yaygınlaşmasına neden olacaktır. Burada çözüm pazarın hiç kapatılmaması ve pandemi koşullarına uygun hale getirilmesi idi. Şirketleri kollayan politikalar gıda enflasyonunu da tetikliyor” dedi.

Arefe gününde de pazar izni verilsin

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, onbinlerce esnafın ve milyonlarca tüketicinin pazarların yasaklanması ile mağdur olduğunu dile getirdi. Son genelge ile izin verilen sürenin bayram sonuna denk geldiğini ve arefe günü için de pazarların açılmasını istediklerini belirten Tavşan, “Marketler bu iş için çare değil. Bugün karar alınsın, belediyelere yetki verilsin, pazarcı arkadaşlara araç kartı verin, mahalle bölümü yapılır ve üreticiden alınan ürünler siparişle evlere kadar servis yapılır” diye konuştu.