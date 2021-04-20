KARDEMiR’in yönetimindeki AKP’lilerin maaşını ifşa etti

KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'li bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını açıklayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tutanakları kaynak olarak gösterdi.

77 BİN TL GELİR

CHP'li Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'li bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını ifşa etti. Sosyal medya üzerinden AKP'li isimlerin 2021 maaşlarını nasıl hesapladığını da açıklayan Yavuzyılmaz, kaynak olarak da KARDEMİR Genel Kurul tutanakları ve Kalkınma Bankası Genel Kurul tutanağını gösterdi.

Buna göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ve Kardökmak Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ‘huzur hakkı' parası ile toplam aylık geliri 77.140 TL. KARDEMİR Başkan Vekili Erdal Erdem'in de, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Karçel Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan aldığı ‘huzur hakkı' ile aylık toplam geliri 72.403 TL.

100 bin Euro'luk maaşları da Yavuzyılmaz ortaya çıkardı

CHP'li Yavuzyılmaz daha önce Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin Euro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin, ardından da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulun'un ne kadar maaş aldıklarını ortaya koymuştu. Yavuzyılmaz ayrıca Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ortaya çıkarmıştı.