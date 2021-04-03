Kargoda çalınan çeke yargıdan tedbir kararı çıkmadı

Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre olay şöyle gelişti; Ticari ilişkileri bulunan Atmosphere Mağazacılık şirketi, Madame Cix firmasına 30 Kasım 2011 tarihli 35 bin TL tutarında kestiği çeki kargoyla gönderdi. Kargo firmasının aracından çek çalındı. Çekin çalınmasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Atmosfer Mağazacılık ve Madame Cix firmaları çekin iptali için dava açtı.

ÇEKİ BOZDURAMAYINCA İCRAYA VERDİLER

Bu sırada çeki eline geçiren kişiler çekin bedelini almak için bankaya gitti. Banka da çekte ödeme yasağı olduğundan dolayı ödeme yapmadı. Çeki eline geçirenler bankadan parayı alamayınca Bakırköy 7. İcra Müdürlüğü'nde icra işlemi başlattı. Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği çalıntı çek için el koyma kararı verdi.

İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASINI İSTEDİLER

İcra Müdürlüğü, çekin çalıntı olduğunun belirtilmesi, çeke el koyma kararı ve ödeme yasağı kararı olmasına rağmen, bu durumun bankayı ilgilendirdiği gerekçesiyle icra takibine devam etti. Savcılık da Yargıtay kararları bulunmasına rağmen çalıntı çek sebebiyle icra takibinin durdurulması yönünde tedbir kararı vermedi.

MAHKEME, ÇALINTI OLDUĞUNA DAİR İSPAT YOK

İki firma bu kez icra takibine itiraz için Bakırköy 10. İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak mahkeme de takibin itirazını reddetti. Aynı çekle ilgili firmalar İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde tedbir talepli istirdat davası açtı. Mahkeme,“yaklaşık ispat kuralı gereği yeterli delil olmadığından” tedbir kararı vermedi.

ÇEKİNİZİ ÇALDIRMAYIN

Hukuki her yolu deneyen Madame Cix ve Atmosphere Mağazacılık firmaları çalınan çekten dolayı hacizle karşı karşıya kalmış durumda. Firma yetkilileri, “Maalesef çekini çaldıran vatandaşı koruyabilecek bir sistem yok. Çalınan çek ile ilgili iki firma haciz baskısıyla kötü niyetli kişilere ödemek zorunda kalıyor” dedi.