KÇÖ uygulamasının uzatılmaması işten çıkarmaları tetikler

Halil ATAŞ Kemal ATLAN Müslüm EVCİ

Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığının açıklanmasının ardından gözler yeniden bu ay sona erecek olan kısa çalışma ödeneğine (KÇÖ) çevrildi.

İşçi ve esnaf temsilcileri uygulamanın uzatılmasını, hatta KÇÖ'nün asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. İş dünyası “KÇÖ uzatılmazsa işsizlik patlaması yaşanır” dedi. Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek, KÇÖ uzatılmazsa işten çıkarmaların tetikleneceğini belirterek, “İşsizlik patlaması yaşanır. Çünkü pandemide birçok esnaf dükkanını kapattı. KÇÖ en az asgari ücret seviyesine getirilmeli” dedi.

Kafe ve Bar Çalışanları Dayanışması Sözcüsü Göksu Uyar da KÇÖ'nün yıl sonuna kadar uzatılıp en az asgari ücret kadar olması gerektiğini belirterek, “Uzatılmazsa ciddi bir kitlesel işsizlikle karşılaşacağız” diye konuştu.

İşsiz sayısı zaten 10 milyonu aştı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KÇÖ uygulamasının 31 Mart'ta sona erecek olmasının işten çıkarma dahil çok olumsuz sonuçları olacağını söyledi. Çerkezoğlu, “Geniş tanımlı işsiz sayısı zaten 10 milyonu aştı. KÇÖ'ye son verilmesi sorunların daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına neden olacak. En düşük KÇÖ en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı” dedi.

Uzatılırsa işçi adına seviniriz

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, KÇÖ'nün uzatılmasına sevineceklerini söyledi. Atalay, “İşten atma yasağını kötüye kullanıp işçisini çıkaran kötü niyetli işverenler var. Bunları şikayet ettik. Ancak unutmasınlar, çark dönüyorsa işçi sayesindedir” dedi.