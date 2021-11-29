‘Kenarda bekleyen yatırımcıların bitcoin iştahı artabilir’

Metaverse projelerinin rağbet görmeye başladığını aktaran kripto para uzmanları önümüzdeki günlerde beklemedeki yatırımcıların alım iştahının artabileceğini söylüyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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İki haftadır kripto para birimlerinde yaşanan sert dalgalanmaya rağmen yatırımcıların ilgisinin devam ettiği ve yakın dönemde rüzgarın tersine dönebileceği vurgulandı. Pandeminin ikinci evresinin oluşabileceği haberleri kripto para yatırımcılarının da risk algısı üzerinde etkili oluyor. Kripto para uzmanı Türker Balkar, dolar endeksi etkisinin aralık ayı itibarıyla kripto para piyasası için olumlu yönde ayrışma getirmesinin beklenebileceğini aktardı. Balkar, “Kenardaki yatırımcılar 48.000-50.000 dolar aralığını alım iştahı ile karşılayabilirler. Bu da markette Bitcoin baskınlığının seviyesini (dominance) arttırabilir. Hafta sonu genellikle hacim düşüklüğü nedeniyle tepki alımları gelse dahi hızlı toparlanma için bu haftanın veri akışı dikkatle izlenmeli” dedi.

EŞİK 50 BİN DOLAR

Kripto para piyasasında da Bitcoin'in 60.000 seviyesinin altındaki en önemli teknik destek olan 57.000 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarak 53.500 dolar seviyelerine kadar gerilediğine dikkat çeken Balkar, Bitcoin için artık 50.000 dolar psikolojik seviyesinin en kritik destek konumunda olduğunu kaydetti. Bitcoin'in en büyük rakiplerinden biri olan Ethereum'un ise hafta sonu öncesi daha iyi bir performansı olmasına karşın gelen son satışlardan etkilendiğini ve 4.200 dolar teknik desteğin altında fiyatlandığını, 4.000 dolar seviyesinin ise önemli bir psikolojik destek olarak direncini koruduğunu kaydetti.

METAVERSE İLGİSİ DEVAM EDER

Kripto para birimleri içerisinde Bloktopia, Mana ve Sand gibi Metaverse projelerinin de oldukça fazla rağbet gördüğünü aktaran Türker Balkar, bu ilginin önümüzdeki hafta da devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Metaverse; kısaca tüm dijital dünyaların birleşmesinden oluşan kurgusal bir evren anlamına geliyor. Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesi de Metaverse'in popülerliğini artırdı. Balkar ayrıca, “Uniswap borsasının Polygon ağını desteleyeceği haberleri Uni Token'ın değerlenmesine katkı sağlayabilir” dedi.