Kira fiyatlarının yüzde 70 arttığı Adalar’da boş ev kalmadı

Pandemi dönemi, vatandaşların yaşam alanlarındaki tercihlerini değiştirdi. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da vatandaşları müstakil evlere yönlendirdi. Bu da İstanbul’un yazlık ilçelerinden Adalar’daki müstakil ya da villa tipi evlere talebi artırdı. Büyükada’da kiralık ev fiyatları yüzde 70 arttı. Adalar’daki emlakçılar, talep nedeniyle Adalar’da kiralayacak ev kalmadığını söyledi.

TALEP VAR ANCAK ARZ YOK

Emlakçı Zeynel Çelik, “Pandemiden dolayı adaya ciddi bir talep oldu. Özellikle salgın ile birlikte insanlar ana karadan, denizin ortasında bulunan, sakin yerlere doğru kaçmaya başladı. Adalar’da kira fiyatları geçen yıllara oranla yaklaşık yüzde 70 arttı. Bu yüzde 70lik artışa rağmen kiralık ev isteyenler var. Talep var ancak arz yok. Artık kiralayabileceğimiz konut kalmadı” dedi.

Emlakçı Çelik, “17 günlük tam kapanma hepimiz için sürpriz oldu. Daha önceden sezonluk ev kiralayanlar gelmeye başladı. Büyükada’da ev kiraları sezonluk minimum 40 bin liradan başlıyor. Ancak evin niteliklerinin artmasıyla birlikte sezonluk 110 bin lirayı bulan evlerde var” diye konuştu.

SADECE BİRKAÇ EV KALDI

Emlakçı Hilmi Orhan da “Eskiden yazlıkçılar adada üç ay oturup, kışlıklarına giderdi. Ancak pandemiden dolayı hepsi adada kaldı. Yine pandemiden dolayı adaya dışarıdan büyük bir talep var. Şu an yaz ve kış için evler bitmiş durumda. Adada yaz için kiralayabileceğimiz sadece birkaç ev kaldı. Geçen yıllarla kıyasladığımızda adadaki evler şu an çok pahalı. Adada 50 bin lira ile 120 bin lira arası sezonluk ev kiralardık. Yine tam kapanma öncesi vatandaşlarımız ev tutmak için adaya geldi” ifadelerini kullandı.

ADADA EV BULMAK ÇOK ZOR

Emlakçı Ali Adatepe ise, “Adada ev fiyatları oldukça artı. Büyükada tıklım tıklım. Eskiden adada sadece yazlık ev kiralanıyordu, şu an kışlık ev isteyen vatandaşlarımız da oluyor” dedi.

Pandemi nedeniyle Adalar’da emlak kira ve satışlarında ciddi bir artış olduğunu belirten Yunus Karadağ, “Vatandaşlar tam kapanmayı adada geçirmek istiyor. Adada vaka sayıları diğer yerlere göre daha düşük. Umarım bu yoğunluk ile birlikte adada vaka sayıları artmaz diye konuştu.

Büyükada’da ev sahibi olan İsmet Garip ise “Kira fiyatları oldukça artmış durumda. Çünkü adalar İstanbul’a göre daha tenha. Ben de bir ada sakini olarak kışları İstanbul’da olurdum ancak artık yaz-kış Büyükada’dayım” dedi. (DHA)