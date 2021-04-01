Kira ve gelir kaybı desteği başvurusu ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerinn hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun” dedi. DHA

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU SAYFASI

KİRA DESTEK BAŞVURUSU EKRANI

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.