Kirala-işlet-devret tablosu kabarık

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) bağlı havalimanlarındaki işletmelerden, “Covid-19” gerekçe gösterilerek 2020'de alınacak kiraların iptal edilmesi, 2021 için de yüzde 50 indirime gidilmesi tartışması yaşanırken, devletin “KİD (kirala-işlet-devret)” modeliyle verdiği 8 işletmenin kira listesi de dikkat çekti.

Sayıştay'ın DHMİ Raporu'nda göre, kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda süresi biten işletmelerden, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, 2.5 milyar dolarlık sözleşme imzalanırken, işletme süreleri yıllar sonra sona erecek olan Antalya, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanları için de 4 milyar 42 milyon Euro'luk sözleşme imzalandı. Zonguldak Çaycuma, Gazipaşa ve Aydın Çıldır havalimanları için ise net kâr üzerinden sözleşme yapıldı. DHMİ tarafından KİD modeli ile işletme hakkı kiralanan projeler içinde, İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu terminalleri 2.543.000.000 dolar+KDV ile öne çıkıyor. Ancak burada 15.5 yıl olan işletme süresi sona ermiş durumda.

ANTALYA'DA SÜRE YAKIN

Antalya Havalimanı yolcu terminallerinde kira bedeli 2.010.000.000 Euro+KDV. 17 yıl 3 ay 17 gün olan 1'inci etabın ve 15 yıl 3 ay 8 gün işletme süresi olan 2'nci etabın işletme süreleri 2024'te sona erecek. Zonguldak Çaycuma Havaliman'nda kira bedeli + 32.291 dolar da tesis kullanım bedeli bulunuyor. 25 yıllık işletme hakkı da 2032'de son bulacak.

Uzun vadeli sözleşmeler

DHMİ'nin verilerine göre, bazı havalimanlarının kira bedelleri şöyle:

■ Gazipaşa Alanya Havalimanı: Net kârının yüzde 65'i kira bedeli + 50.000 dolar da tesis kullanım bedeli alınacak. 26 yıllık sözleşme 2034'te bitecek.

■ İzmir Adnan Menderes Havalimanı yolcu terminalleri: 610.000.000 Euro+ KDV. 20 yıl 11 ay 29 gün olan iç hatlar işletme süresi ve 17 yıl 11 ay 21 gün olan Dış Hatlar işletme süresi 2032'de sona erecek.

■ Milas-Bodrum Havalimanı yolcu terminalleri: 717.000.000 Euro+KDV. İç hatlar için 21 yıl 5 ay 16 gün, dış hatlar için 20 yıl 2 ay 3 gün olan sözleşme süresi 2035'te bitecek.