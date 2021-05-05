Kiralık villalara talep 8 kat arttı

Tatilciler salgınla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinin sonlanmasını bekliyor. Corona virüsü salgını tatil planlarında da değişikliği beraberinde getirdi. Salgın nedeniyle otel gibi kalabalık ortamlara girmek istemeyenler, havuzlu villa ve izole tatillere yönelirken, şimdiden rezervasyonlarda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Villa kiralama platformu kurucusu Sercan Korkuç, “Bu yaz villasız kalmak istemiyorsa vatandaşlarımız biran önce rezervasyon yapmaları gerekiyor. Bu rezervasyonları da bilindik ve TÜRSAB belgesi olan firmalardan yapmaları çok ucuz ise uzak durmaları gerekiyor” diyerek, şunları söyledi:

300-3 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

– Pandemi herkesi bu turizmden haberdar etti. Havaların ısınması ve kapanmanın gelmesiyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Bayram tatillerinin iptal olması bizim için farklı oldu ama blok şekilde kiralama yapan vatandaşlarımızı villalarımızda ağırlıyoruz. Konforlu ve hesaplı bir tatil için geniş aileler daha çok villa tatilini tercih ediyorlar. Villa sektörü için sezon hızlı bir şekilde başladı diyebiliriz. Villa fiyatları mevsimlere ve etkenlere göre değişiklik gösterebiliyor. Her bütçeye uygun villalarımız var. Günlük fiyatlar ise 300 ile 3 bin lira arasında değişiklik gösterebiliyor.

– Villa sektörü geçtiğimiz yıllara göre 8 kat artarak büyüme elde etti. Bunların sebeplerinden biri pandemi döneminde vatandaşların aileleri ile tatil yapması. İkinci en büyük etken ise bir kere villa tatili yapan bir aile tekrar villa tatili yapmak istiyor. Bu yaz villasız kalmak istemiyorsa vatandaşlarımız biran önce rezervasyon yapmaları gerekiyor. Bu rezervasyonları da bilindik ve TÜRSAB belgesi olan firmalardan yapmaları çok ucuz ise uzak durmaları gerekiyor. (İHA)