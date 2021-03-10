Kısa çalışma ödeneği ile ayakta kalıyorlar

İş dünyası, milyonlarca çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) en az 3 ay, bazı sektörler için yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğine dikkat çekti. İş dünyasına göre, işten çıkarma yasağının olduğu ortamda istihdam ancak bu destekle ayakta kalabilecek.

KÇÖ'nün devam etmemesi halinde üretim ve hizmet kapasitesi düşen pek çok sektörün çalışanların büyük kısmını ücretsiz izne gönderebileceği vurgulanıyor.

MARKALAR ENDİŞELİ

İstihdamda önemli bir payı bulunan ve hafta sonu yasaklarından etkilenen perakende markalarını çatısı altında buluşturan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, bu ay sonunda ödeneğin sona erecek olmasının büyük endişe yarattığına işaret etti. Ortalama cirolarda yüzde 40-50'lik düşüşler yaşandığını aktaran Öncel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mevcut kiralama koşulları ve genel gider yönetmeliği ile markalarımızın devam edebilme gücü her geçen gün azalıyor. KÇÖ'nün ay sonunda bitmesi de markalarımızı endişelendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan KÇÖ'nün haziran sonuna kadar uzatılması konusunu bir kez daha değerlendirmesini rica ediyoruz. İstihdam KÇÖ ile ayakta duruyor. Bunun bitmesi halinde ücretsiz izne gönderme markalar açısından olası bir şey” diye konuştu.

ARZ-TALEP DURABİLİR

Sistemin hem üretici hem de çalışanlar açısından açmazlar yarattığını kaydeden TOBB Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat “Hem iç tüketimde istenilen seviyeye ulaşılmaması hem de ihracattaki parçalı bulutla açılmalar ve değişiklikler nedeniyle arz durabilir. Sektörel bazda farklılıklar da olabilir. Bu esnekliğin en az 3 ay veya yıl sonuna kadar devam etmesi gerekiyor” dedi.

Desteklerin daha da genişletilmesi gerekir

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, var olan desteklerin genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle turizm, otelcilik, yeme-içme sektörleri için KÇÖ'nün en azından haziran sonuna kadar uzatılarak çalışanların desteklenmeye devam edilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Avdagiç, “Nakdi ücret desteğinin (ücretsiz izin desteği) 17 Nisan 2020'den sonra işe girenlere de verilmesi, KÇÖ'ye ise 30 Haziran'dan önce işe girmiş olanların da başvurabilmesi önemli” dedi.