Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, bitince ne olacak?

Maaşın bir kısmını patron yerine İşsizlik Fonu'nun yatırdığı kısa çalışma ödeneği, işsizlikteki artışı frenleyen en büyük desteklerden biri olmasına rağmen 30 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor. Kısa çalışma ödeneğinin sonra ermesinin ardından çalışanlar ya normal çalışmaya geçecek ya da ücretsiz izne çıkarılacak. İşverenler ise yıl sonuna kadar uzatma talep ediyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021’e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerini alıyor.

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTİNCE NE OLACAK?

Kısa çalışma ödeneği sona ermesinin ardından iş verenler için iki yol gözükecek. Ya çalışanlar normal çalışma şekline geri dönecek ya da izne çıkarılacak.

* Pandemi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine “Normalleşme desteği” adı altında İŞKUR tarafından prim desteği sağlanacak. Bu destekle pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerin sosyal güvenlik maliyetleri azaltılmak suretiyle desteklenerek normalleşme süreci hızlandırılacak.

* Bir diğer seçenek olan ücretsiz izne çıkarmada ise çalışanlara nakdi ücret desteği ödemesi yapılacak. 2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL’ye çıkarıldı. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILSIN”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kovid-19 salgını kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü belirterek, kısa çalışma ödeneği uygulamasının yıl sonuna kadar devam ettirilmesini talep etti. TİSK’ten yapılan açıklamada, “Kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşene kadar devam etmesinin istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek amacıyla Nisan 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart’ta sona ermişti. Sonrasında düzenleme 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı.

ASGARİ 2 BİN 530 TL

Günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı olarak hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor. Ocak ayındaki zamla kısa çalışma ödeneği asgari ücretli için 2 bin 530 TL’ye çıkarken kısa çalışma ödeneğinin tavan tutarı ise 5.325 TL olmuştu.