Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, süre uzatıldı mı?

Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresi azalan çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen kısa çalışma ödeneği bu ay sonunda sona eriyor.

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN ŞARTLARINI KOLAYLAŞTIRDIK”

* Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, şartlarını kolaylaştırdık. Bu dönemde 3 milyon 700 bin çalışanımıza 30 milyar TL’yi bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.

* Ve ücretsiz izne çıkarılan 2 milyon 500 bin çalışanımıza 10 milyon TL’ye yakın nakdi ücret desteği ödedik. İşsizlik ödeneği kapsamında 1 milyon kişi 5,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyar TL’den fazla prim mahsuplaşması imkanı sağladık.

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerini alıyor.

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.