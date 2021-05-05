Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak, bugün yatar mı?

Maaşın bir kısmını patron yerine İşsizlik Fonu’nun yatırdığı kısa çalışma ödeneği bugün hesaplara yatmaya başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle olumsuz etkilenen işçi ve işverenlere yardımcı olmak amacıyla verilen kısa çalışma geçtiğimiz haftalarda bir kez daha uzatılmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği hesapları bugün itibariyle yatırılıyor.

MARTTA 1 MİLYON 139 BİN KİŞİ KÇÖ ÖDEMESİ ALMIŞTI

2021 yılı Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı.

Aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı.

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerini alıyor.

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.