Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Pandemi sürecinde hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışmanın sona ereceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin son kez uzatıldığını duyurdu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

* Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerini alıyor.

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.