Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması uzatılsın

Latif SANSÜR Kemal ATLAN Müslüm EVCİ Mehmet SERBES

Covid-19 nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatan işçi ve esnaf temsilcileri uygulamanın uzatılmasını, hatta kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istiyor. Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek, çalışma ancak tam zamanlı olursa KÇÖ'nün son bulması gerektiğini belirterek, “Şu anda salgın bitecekmiş gibi bir durum yok görünürde” dedi.

KÖYE DÖNÜYORLAR

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da bir insan işe gönderilemiyorsa yaşaması için sosyal devletin gereğini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Şu anda getirilmiyor. İnsanlar zaten açlığa mahkum, kombisini açmıyor, köyüne dönüyor. Tabii ki KÇÖ devam etmeli. Patronlara devrettikleri, yandaş müteahhitlere verilen İşsizlik Fonu'nun bu dönemde kullanılması gerekiyordu. Amaca uygun kullanılmadı. Bizim fedakarlık yapacak durumumuz kalmadı.”

Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması Sözcüsü Göksu Uyar da sektörde ayrım olduğunu vurgulayarak, “Bardaki arkadaşlar 350 gündür işsiz. Nakdi ücret ve KÇÖ en azından sene sonuna kadar devam etmeli, büyük bir kesim çalışamıyor ve borçlular” diye konuştu.

EKONOMİ YÖNETİMİ TEKRAR DEĞERLENDİRSİN

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, KÇÖ'nün uzatılması beklentisinde olduklarını belirtti. Acı, “Olağanüstü iyileşme olmaması halinde tüccarın beklentisi desteğin uzatılması yönündedir. Ekonomi yönetiminin, süreler sona ermesine yakın bir dönemde tekrar durum değerlendirmesi yapmasını umut ediyoruz” dedi.

EN AZ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILMALI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İş Kanunu'na göre KÇÖ'nün kriz durumlarında, zorlayıcı sebep diye tarif edilen durumlarda devreye girdiğini belirterek, “Pandeminin ekonomik ve toplumsal etkileri hâlâ devam ettiği için KÇÖ'nün de devam etmesi gerekir” dedi. Şu anda işçilerin yüzde 60'ının bu uygulamadan faydalandığını vurgulayan Çerkezoğlu, “Şu anda Türkiye'nin en büyük iş ve istihdam kaybı yaşanıyor. Biz KÇÖ'nün en az asgari ücret düzeyinde olmasını istiyoruz” diye konuştu.