Kısa çalışma ödeneği uzadı mı, Temmuz’da yatacak mı?

Maaşın bir kısmını patron yerine İşsizlik Fonu'nun yatırdığı kısa çalışma ödeneği, işsizlikteki artışı frenleyen en büyük desteklerden biri olmasına rağmen 30 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. İş dünyası ve sendikalar ise kısa çalışma ödeneğinin uzatılması için çağrıda bulunuyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek amacıyla Nisan 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart’ta sona ermişti. Sonrasında düzenleme 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı.

ASGARİ 2 BİN 530 TL

Günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı olarak hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor. Ocak ayındaki zamla kısa çalışma ödeneği asgari ücretli için 2 bin 530 TL’ye çıkarken kısa çalışma ödeneğinin tavan tutarı ise 5.325 TL olmuştu.

‘İŞTEN ATILANLARI ÇOĞU İŞSİZLİK MAAŞI DA ALAMAYACAK'

Vergi uzmanı Dr. Nedim Türkmen, kısa çalışmadan yararlanan çalışan sayısının 1 milyon 200 bin, ücretsiz izinden yararlanan çalışan sayısının 2 milyon 600 bin olduğuna dikkat çekerek “Milyonlarca çalışan yarından itibaren sokağa atılabilir” dedi.

Henüz pandeminin yaralarını saramayan binlerce işletmeye “1 Temmuz’dan itibaren sigorta primlerini ve maaşları yatır” dendiğini ancak bunun mümkün olmadığını belirten Türkmen, yarından itibaren işsiz kalacakların çoğunun işsizlik maaşı da alamayacağına dikkat çekti.

Ücretsiz izin sırasında sigorta primlerinin yatırılmadığını ve kısa çalışmada da eksik yatırıldığını hatırlatan Türkmen, yarından itibaren iş sözleşmesi feshedilecek kişilerin çoğunun işsizlik maaşı için gerekli olan son 3 yılda 600 gün prim ödenmesi şartını yerine getiremeyeceklerini ve işsizlik maaşından mahrum kalacaklarını söyledi.

Türkmen, kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

‘CİDDİ BİR İŞSİZLİK ARTIŞI BEKLİYORUM'

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden Doç. Dr Aziz Çelik, Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma, işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteğini uzatma yetkisi olmadığını, yeni kanun gerektiğini, bu nedenle yarından itibaren bu desteğin sona ereceğini hatırlattı.

İşsizlik maaşları için normal düzene dönüleceğini, yani son 3 yılda 600 gün prim yatırılması şartı olacağını belirten Çelik, ücretsiz izin döneminde iş sözleşmesi askıya alındığı için önceki dönem için 600 gün prim şartı aranacağını, işten atılan birçok kişinin işsizlik maaşından mahrum kalabileceğini söyledi.

Çelik, pek çok işletmenin henüz belini doğrultamadığı için özellikle hizmetler sektöründe ciddi bir işsizlik artışı beklediğini belirtti.