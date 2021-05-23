‘Kısa çalışma’ ofis çalışanlarına yaradı

Merkez Bankası, coronavirüs salgınından etkilenen sektörlere ilişkin bir çalışma yaptı. Merkez Bankası Ekonomisti Aslıhan Atabek Demirhan'ın borsaya açık imalat sanayisi şirketleri üzerinden yaptığı araştırma, gıda, ambalaj ve çimento gibi sektörlerde salgının üretim faaliyetlerinde fazla bir olumsuz etki yapmadığını ancak tekstil, giyim, deri, ulaşım araçları gibi bazı sektörlerde özellikle iç talep düşüşüne bağlı olarak olumsuz etki gösterdiğini ortaya koydu.

OFİS PERSONELİ UZAKTAN

Araştırma, pandemiden olumsuz etkilenen sanayi şirketlerinin üretimlerine devam edebilmek için fabrikalardaki işçilerden çok ofis personelini uzaktan çalışmaya gönderdiklerini ve ağırlıklı olarak ofis personeli için kısa çalışma ödeneğine (KÇÖ) başvurduklarını gösterdi. Araştırma sonuçları, gıda, ambalaj ve çimento gibi sektörlerde salgının üretim faaliyetlerinde olumsuz etkisinin oldukça sınırlı kaldığını, bu sektörlerde üretim faaliyetlerinin normal seviyesinde devam ettiğini gösterdi. Üretim fabrikalarda devam ettirilirken, bu sektörlerdeki ofis çalışanları için uzaktan çalışma modeline geçildi, KÇÖ başvuruları da ağırlıklı olarak ofis çalışanları için yapıldı.

TEKSTİL VE DERİYİ VURDU

Ana metal ve kimya sanayisinde faaliyet gösteren şirketler de üretim faaliyetlerine tamamen ara vermek yerine genel olarak düşük kapasite ile üretimlerini sürdürmeye yöneldiler. Salgından en çok etkilenen sektörler ise tekstil, giyim ve deri sanayi ile kara taşıtları kaynaklı metal eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları sanayi şeklinde sıralandı. Bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ağırlıklı olarak üretime ara vermek zorunda kalırken, ofis ya da fabrika işçisi ayrımı olmaksızın yoğun biçimde KÇÖ başvurusunda bulundular.

TEDARİK SORUNU ÜRETİMİ AKSATTI

Araştırmada, salgına karşı küresel boyutta alınan tedbirlerle bozulan tedarik, satış ve teslimat süreçlerinin kara taşıtları ve yan sanayi üretim faaliyetlerinde kısa süreli aksamaya neden olduğuna işaret edildi. Yurt içi ve yurt dışı talep yetersizliği nedeniyle sekteye uğrayan tekstil, giyim ve deri sanayi üretim faaliyetlerinde salgının olumsuz etkisinin daha uzun sürdüğü tespiti yapıldı.