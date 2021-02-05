Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği bugün hesaplara yatırılacak

Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Şubat tarihinde hesaplara yatırılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ İÇİN DUYURU GELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak.

ÖDENEK İÇİN IBAN GEREKİYOR

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yine sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemeleri PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İBAN NUMARASI, İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için önem taşıyor. İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.