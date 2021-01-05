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Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği hesaplara bugün yatırılacak

Corona virüsü salgını nedeniyle olumsuz etkilenen işçi ve işverenlere yardımcı olmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan verilen kısa çalışma ve işsizlik ödeneği bugün itibariyle hesaplara yatırılacak.

Güncellenme: 07:55, 05/01/2021
Haberler Ekonomi
Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği hesaplara bugün yatırılacak

Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak tarihinde hesaplara yatırılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

ÖDENEK İÇİN IBAN GEREKİYOR

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yine sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemeleri PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İBAN NUMARASI, İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için önem taşıyor. İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.

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