Kısa vadeli dış borç 184,3 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası (TCMB), kısa vadeli dış borç verilerini açıkladı. Buna göre, 2020 Kasım sonu itibarıyla, kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 184,3 milyar dolara yükseldi.

Nisanda 164,6 milyar dolara gerileyen bu rakam, sonraki aylarda ekimde 181 milyar dolar olmuştu.

2021 yılı cari açık beklentisinin de 24 milyar dolar olduğu düşünülürse, kısa vadeli dış finansman ihtiyacı 208 milyar dolar civarında oldu.

ÖZELİN PAYI YÜZDE 65,8

Söz konusu stokun 16,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,6, Merkez Bankası'nın yüzde 11,6, özel sektörün ise yüzde 65,8 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

BANKALARIN BORCU 83,5 MİLYAR DOLAR

Miktarsal olarak bakıldığında; kamunun 41,7 milyar dolar, Merkez Bankası’nın 21,3 milyar dolar, özelin 121

3 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcu olduğu görüldü.

Bankacılık kesiminin kısa vadeli dış borcu 83,5 milyar dolar oldu.

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