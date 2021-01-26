Koç, ‘uzaktan çalışma’ modelini kalıcı hale getirecek

Koç Holding’in kurumsal dergisi Bizden Haberler’in yeni sayısı yayımlandı. Yeni sayıda Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu’nun, 34. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı'nda geçen yılın öne çıkan başlıklarına dair paylaştığı görüşlerine yer verildi.

Konuşmasında esnek çalışma konusuna değinen Çakıroğlu “Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve ailelerinin sağlığı birinci önceliğimizdi. Çok hızlı, dikkatli ve hassas davrandık. 11 Mart’taki pandemi ilanından önce seyahatleri yasakladık ve karantina tedbirlerini açıkladık. Uzaktan çalışma pratiğine hızla geçtik. İş yerlerinde çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için gereken her türlü tedbiri derhal aldık. Bu zor dönemde istihdamın korunmasını ve çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybının önlenmesini de öncelik olarak kabul ettik. Zor zamanlarda arkadaşlarımızın ve ailelerinin kaygılarını azaltmaya, ihtiyaçlarına destek olmaya çalıştık” diye konuştu.

UZAKTAN ÇALIŞMA KALICI HALE GELİYOR

Bu dönemde elde edilen tecrübeler ışığında, geleceğin esnek çalışma modellerine yönelik çalışmaları olgunlaştırarak devreye aldıklarını belirten Çakıroğlu, “Uzaktan çalışma modeli 35 bin ofis çalışanı arkadaşımız için kalıcı bir uygulama haline geliyor. Uzaktan/esnek çalışma, çalışanların yolda geçen zamanlarını ortadan kaldırıyor. Ofis alanı, personel servisi kapasitesi gibi ihtiyaçlar azalıyor. Hem çalışan tatminini hem de verimliliği artıracak büyük bir potansiyel var” dedi.

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