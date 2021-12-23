Kokoreçe büyük zam

Kırmızı ette kilogram fiyatına gelen zamlar nedeniyle zarar etmek istemeyen üretici hayvan kesimlerini erteleyince sakatat azlığı oluştu. Bu da kokoreç fiyatlarını vurdu. Eskişehir'de yarım ekmek kokoreç 30-35 liraya ulaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hayvan kesiminin azalmasına bağlı olarak piyasada yaşanan sakatat azlığı, kokoreç fiyatlarını her geçen gün artırırken, bu durum tüketiciyi de, esnafı da tedirgin ediyor.

Maliyetlerinin artması kuzu kesimlerinin azalmasına yol açarken, kokorecin malzeme teminini zorlaştırdı. Bu zorluk, piyasada artan talebin karşılanmamasından dolayı maliyetleri daha da yükseltti.

Restoranlarda kullanılan peçete, poşet, baharat, ekmek gibi ürünlerdeki sıkıntılar da buna eklenince kokoreççiler çıkmaza girdi. Fiyatlardaki yükselişin halka yansımasını engelleyemediğini söyleyen kokoreççi esnafı, çıkar yol bulmakta güçlük çektiğini belirtti.

KİLOGRAM FİYATI 35 TL’DEN 60 TL’YE ÇIKTI

Eskişehir'de babadan kalma kokoreç işletmesinde 34 yıldır hizmet veren Semih Yüreklier, “Bundan bir ay önce hayvan eti kilogram fiyatı 35-40 lirayken şuanda 60-70 lira civarlarına kadar yükseldi. Böyle olunca ister istemez insanlar hayvanlarını meydana çıkartmıyor. İlerleyen günlerde zam geleceğini düşündükleri için zarar etmek istemiyorlar” dedi.

“Hayvan kesiminin azalması da ister istemez kokoreç piyasasını etkiliyor” diyen Yüreklier, “Yarım ekmek kokoreç bende 25 lira, fakat piyasada 30-35 liraya satan yerler var. İnsanlar ayakta kalmak için mücadele veriyorlar. Kokoreç sektörüne de büyük bir darbe vurulmak üzere” diye konuştu. (İHA)



İlginizi Çekebilir Kurdaki düşüşü fiyata yansıtmayana denetim vurgusu

İlginizi Çekebilir TL'de sert değer kazancına rağmen yüzde 40 kayıp